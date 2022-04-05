Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de Gebze'den İzmit'e giden özel halk otobüsünün sürücüsü Salih Küçük, fenalaşan genç kızı araçtaki yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit- Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. İzmit yönünde seyreden otobüs, Hereke bölgesinden geçtiği sırada, yolcu olarak araçta bulunan genç kız fenalaştı. Diğer yolcular fenalaşan genç kıza müdahalede bulunurken, aracın dörtlülerini yakan sürücü Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Acil servise götürülen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.