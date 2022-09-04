Son dakika haberi! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haber: YAZAR, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer İstanbul'da hayatını kaybetti. YAZAR, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer İstanbul'da hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Ömer Tuğrul İnançer'in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise taziye mesajında, "Alem-i Cemal'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ömer Tuğrul İnançer İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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