Son dakika haber! Msb: Şanlıurfa'daki Saldırıda Yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na yönelik terör saldırısında yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan açıklamada, teröristlerin Birecik'teki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün havanla yaptıkları saldırıda yaralanan dört askerden bir olan Enes Gazi Özdemir'in hastanede şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Çeçakalan Hudut Karakolu'na yönelik terör saldırısında Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, dört asker de yaralanmıştı.