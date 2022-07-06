Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi - Haberler

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Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi

ANKA - Güncel
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Uzun bir süredir atıl durumda bulunan Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı tahliye davasında karar çıktı. Parkın ABB'ye devredildiğini duyuran Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark davasında karar çıktı. ABB'nin atıl durumdaki parkı devralmak için açtığı davanın Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları da hazır bulundu.

Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi

ABB'YE DEVREDİLDİ

Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Son dakika haberi... Mansur Yavaş: 'Ankapark Davası Sonuçlandı, Bugün Parkın Tahliyesine ve Belediyemize Devrine Karar Verildi'

"PARKIN GELECEĞİNE ANKARALILAR İLE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Yavaş, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak, parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKA / Güncel

Kurban Bayramı Mansur Yavaş Ankara Güncel Haberler

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