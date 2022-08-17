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Son dakika haberi | Manisa'da 2 motosiklet çarpıştı; dede öldü, torunu yaralı

Son dakika haberi | Manisa'da 2 motosiklet çarpıştı; dede öldü, torunu yaralı

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Son dakika haberler... MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada Ramazan Dalkılıç (59) hayatını kaybetti, torunu Alparslan Dalkılıç (8) ile diğer sürücü A.G. (49) yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada Ramazan Dalkılıç (59) hayatını kaybetti, torunu Alparslan Dalkılıç (8) ile diğer sürücü A.G. (49) yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 35 EHB 28 plakalı motosiklet ile 15 yıldır Taytan Mahallesi Zümrüt Camisi imamı olan Ramazan Dalkılıç yönetimindeki 45 SC 0331 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Dalkılıç'ın torunu Alparslan Dalkılıç yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Ramazan Dalkılıç ile torunu Manisa Şehir Hastanesi'ne, A.G. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk babası Ramazan Dalkılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Jandarma Salihli Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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