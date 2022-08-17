Son dakika haberi | Manisa'da 2 motosiklet çarpıştı; dede öldü, torunu yaralı

Son dakika haberler... MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada Ramazan Dalkılıç (59) hayatını kaybetti, torunu Alparslan Dalkılıç (8) ile diğer sürücü A.G. (49) yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada Ramazan Dalkılıç (59) hayatını kaybetti, torunu Alparslan Dalkılıç (8) ile diğer sürücü A.G. (49) yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 35 EHB 28 plakalı motosiklet ile 15 yıldır Taytan Mahallesi Zümrüt Camisi imamı olan Ramazan Dalkılıç yönetimindeki 45 SC 0331 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Dalkılıç'ın torunu Alparslan Dalkılıç yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.