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Son dakika haberi! Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi

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Son dakika haberler... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 yıl önce büyük liman patlamasında harabeye dönüşen tahıl silolarının bir kısmı daha yıkıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 yıl önce büyük liman patlamasında harabeye dönüşen tahıl silolarının bir kısmı daha yıkıldı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

Silo'da 31 Temmuz ve 4 Ağustos'ta olmak üzere iki kez çökme meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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