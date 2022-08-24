Son dakika haberi: Konya'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Ramazan Samit (66) idaresindeki 42 FIY 14 plakalı kamyonet, Hadim- Konya kara yolunun 21. kilometresinde Eğiste Viyadüğü yakınlarında uçuruma devrildi. Kamyonette bulunan Derviş Çıbıkçı (63) ve Mehmet Alkan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Samit ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Bilgili Hadim Konya Güncel Haberler Son Dakika

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