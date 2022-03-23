Son dakika haberi... Kilis'te, hemşire eşini öldüren polis tutuklandı

KİLİS (DHA) - KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla ateş açıp öldüren, eşinin yanındaki arkadaşını da yaralayan polis memuru Hasan Solak tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, dün sabah saatlerinde 3 çocuk annesi hemşire eşi Fatma Solak ile görev yaptığı Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında tartıştı. Ailevi nedenlerden dolayı çıktığı belirtilen tartışmada polis memuru Solak, üzerindeki beylik tabancasıyla eşi Fatma Solak'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Solak ile yanındaki hemşire arkadaşı S.Ç.'ye isabet etti.