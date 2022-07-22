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Son dakika haberi | Jandarmadan çiftçilere anız yangını eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yavuz Akkan - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Jandarmadan çiftçilere anız yangını eğitimi Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çiftçilere yönelik anız yangınlarının önlenmesi ve alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim verildi.

Jandarmadan çiftçilere anız yangını eğitimi

AKSARAY - Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çiftçilere yönelik anız yangınlarının önlenmesi ve alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim verildi.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yaz mevsimiyle birlikte hareketlenen tarım arazilerinde jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Hemen her alanda üreticilere eğitim vererek yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kez de çiftçilere anız yangınları ve alınması gereken önlemler konulu eğitim verdi. Tarlada çiftçilerle bir araya gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri anız yakmanın toprağa, çevreye ve doğaya verdiği zararlar hakkında bilgiler verdi. Eğitimin ardından jandarma ekipleri "anız yakmanın genel zararları" konulu broşür dağıttı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edecektir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Güncel

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