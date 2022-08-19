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Son dakika haberi... İzmir'de maymun tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... İzmir'de maymun tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesindeki bir iş yerinde beslenen maymun tarafından elinden ısırılan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir iş yerinde beslenen maymun tarafından elinden ısırılan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

Kısık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.

Çocuk hastaneye götürülürken ihbar üzerine iş yerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yakalanan maymun Sasalı Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi.

Maymunu besleyen Y.K'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

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