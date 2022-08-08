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Norveç'ten skandal hamle! İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristlere resmen yol gösterdiler

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Norveç'ten skandal hamle! İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristlere resmen yol gösterdiler

Norveç Göçmenler Ofisi Şefi Line Zahl Kvakland, İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin ülkeye yapacaklarını sığınma başvurularını olağan bir şekilde değerlendireceklerini aktardı.

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, ( İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

ANLAŞMA BÜTÜN NATO ÜLKELERİNİ KAPSIYOR

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı. İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

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