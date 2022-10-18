Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşten çıkarılmayı hazmedemeyen adam patronunu öldürdü

Güncel Haberler

İşten çıkarılmayı hazmedemeyen adam patronunu öldürdü

Kocaeli'de bir geri dönüşüm tesisinde çalışan Türkmenistan uyruklu şahıs, işten çıkarılınca patronunu tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şahıs saklandığı çatı katında yakalandı.

Gebze ilçesi Balçık'da bulunan bir geri dönüşüm tesisinin sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.'yi bir hafta önce işten çıkardı.

TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş'a silahlı saldırıda bulundu. Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul'da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Temurtaş bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇATI KATINDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı. 9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.'nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi: İşten çıkaran patronunu öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkmenistan Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title