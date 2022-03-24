Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti

GAZETECİ Aydın Engin tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Ameliyat sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen gazeteci Aydın Engin, bugün 81 yaşında yaşamını yitirdi.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Engin, Sürekli Basın Kartı ve 2021 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel