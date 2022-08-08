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Tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

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İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.

Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Yavuz Selim Mahallesi Bağcılar Güncel Haberler

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