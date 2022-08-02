İŞLETTİĞİ KIRAATHANEDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İŞLETTİĞİ KIRAATHANEDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA'da Ergün Opcin (54), işlettiği kıraathanede oyun oynarken motosikletle gelen 2 kişiden biri tarafından tabancayla öldürüldü.

 - Güncelleme:

ADANA'da Ergün Opcin (54), işlettiği kıraathanede oyun oynarken motosikletle gelen 2 kişiden biri tarafından tabancayla öldürüldü. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathane işleten Ergün Opcin, arkadaşlarıyla oyun oynarken motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri, masada oyun oynayan Opcin'in yanına yaklaşıp, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu. Koşarak dışarı çıkan şüpheli, kendisini bekleyen kişiyle birlikte motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

Kıraathanedekiler, yaralanan Ergün Opcin ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Opcin, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Opcin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ergün Opcin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title