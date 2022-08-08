Son dakika haberi... İki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Coşkun Genç (28) yönetimindeki 34 COE 998 plakalı kamyonet ile Enver Yeşersin idaresindeki 60 ADK 245 plakalı kamyonet D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Coşkun Genç ile araçlara bulunan Adem Ay (21), Yusuf Yeşersin (40) ve Oğuzhan Yeşersin (16) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Erol Yıldız - Güncel