Son dakika haberi... İki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Coşkun Genç (28) yönetimindeki 34 COE 998 plakalı kamyonet ile Enver Yeşersin idaresindeki 60 ADK 245 plakalı kamyonet D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde çarpıştı. Kazada, Coşkun Genç ile araçlara bulunan Adem Ay (21), Yusuf Yeşersin (40) ve Oğuzhan Yeşersin (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Erol Yıldız Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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