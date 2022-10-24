Son dakika haberi | Husumetlisinin vurduğu muhtar yaralandı, oğlu öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre SİNOP'un Dikmen ilçesinde çıkan kavgada N.K.'nin tabanca ile vurduğu Ercan Demirel (34) hayatını kaybetti, muhtar babası Hasan Demirel (58) ağır yaralandı. SİNOP'un Dikmen ilçesinde çıkan kavgada N.K.'nin tabanca ile vurduğu Ercan Demirel (34) hayatını kaybetti, muhtar babası Hasan Demirel (58) ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Şeyhhüseyin köyü muhtarı Hasan Demirel ile oğlu Ercan Demirel, husumetlileri N.K. karşılaşınca tartışma başladı. Çıkan kavgada N.K., tabanca ile baba ve oğluna ateş edip, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ercan Demirel hayatını kaybetti. Hasan Demirel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hasan Demirel Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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