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Son dakika haberi! Hatay'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı

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Son dakika haberi! Hatay'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı

Bir son dakika haberine göre Hatay'da polis, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim gerçekleştirdi.

Hatay'da polis, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu maddeler başta olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amacıyla 12-15 Eylül'de denetim yaptı.

Kent genelinde 2 bin 347 personelin katıldığı denetimlerde, 1594 okul çevresi ile iş yerleri, park ve metruk binalarda incelemede bulunuldu.

Denetimlerde 8 bin 439 kişinin kimliği kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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