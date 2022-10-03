Son dakika haberi! Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaç ve uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaç ve uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen N.A'nın üzerinde yaptıkları aramada yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ve yaklaşık 10 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ergün Caran Hisarcık Kütahya Gediz Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.