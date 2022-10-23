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Son dakika haberi... Gaziantep'teki tatlıcı cinayetinde 3 tutuklama; görüntüler ortaya çıktı

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Son dakika haberi... Gaziantep'teki tatlıcı cinayetinde 3 tutuklama; görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te tatlıcı Orhan Sertkaya'nın (47) öldürülüp, oğlu Ali Sertkaya'nın (23) yaralanması olayında gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te tatlıcı Orhan Sertkaya'nın (47) öldürülüp, oğlu Ali Sertkaya'nın (23) yaralanması olayında gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheli tutuklandı. Olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Ekim'de akşam saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Katmer tatlısı dükkanı işleten Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile Mehmet Kiraz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada toptan fıstık satışı yapan Mehmet Kiraz, üzerindeki tabanca ile Orhan Sertkaya'ya 2 el ateş etti, ardından kaçmaya çalışan oğlunu bacağından vurdu. Orhan Sertkaya hayatını kaybetti, oğlu yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Mehmet Kiraz ile olay yeri yakınında otomobil ile kendisini bekleyen babası Halil ve kardeşi Nuri Kiraz, polis ekiplerince yakalandı.?

TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA

Polisteki ifadelerinde fıstık satışı nedeniyle aralarında alacak olduğunu, bu nedenle husumet oluştuğunu belirten şüpheliler, hakaret sonucu cinayetin işlendiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Kiraz'ın iş yerinin önünde duran Orhan Sertkaya ile oğlunun yanına geldiği ve tartıştıkları yer aldı. Görüntülerin devamında, tabancasını çıkaran Kiraz'ın önce Orhan Sertkaya'ya, ardından kaçmaya çalışan Ali Sertkaya'ya ateş açtığı görülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kiraz Güncel Haberler Son Dakika

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