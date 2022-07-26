Son dakika haberi: Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Hayatını Kaybetti Son dakika haberleri: İzmir Çiğli'de 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Metin Solak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İzmir Çiğli'de 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Metin Solak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Metin Solak'ın (58) İzmir'deki ofisinde bugün öğleden sonra kalp krizi geçirdiği belirtildi. 1989 yılında siyasete atılan, 2004'te Karşıyaka, 2009'da ise Çiğli Belediyesi meclis üyeliği görevlerini yürüten Solak, Ensari Bulut'un vefatı üzerine 2009'da meclis içindeki seçimle CHP'den Çiğli Belediye Başkanı olmuştu. Metin Solak'ın cenazesinin yarın Evka 2 Cemevi'nden kaldırılacağı bildirildi. Solak'ın vefatı sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümrükçü şunları kaydetti: "Önceki dönem belediye başkanlarımızdan değerli büyüğüm Metin Solak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dilerim." ANKA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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