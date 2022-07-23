Son dakika haberi... Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren E.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ç'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Yeşilyurt köyünde defnedildi. Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç, 21 Temmuz'da tartıştığı ve kendisinden boşanmak istediğini söylediği iddia edilen karısı E.Ç'yi kayınvalidesinin evinde tabancayla yaralamış, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. D.Ç, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. AA / Kadir Kiper - Güncel Devlet Hastanesi Yeşilyurt Karahisar Çay Güncel Haberler Son Dakika

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