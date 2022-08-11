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Son dakika haberi... Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil zanlısı yakalandı

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Son dakika habere göre Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil zanlısı yakalandı Katil zanlısı: "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" Çanakkale'de eşini tüfekle öldürdükten sonra, sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' diye paylaşım yapan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil zanlısı yakalandı

Katil zanlısı: "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de eşini tüfekle öldürdükten sonra, sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' diye paylaşım yapan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyet çıkışında gazetecilerin 'Neden öldürdün' sorusuna ise, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" diyerek cevap verdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana gelen olayda, Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde tüfekle vurarak öldürdü. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" dedi.

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda işe "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer vermişti

İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Hisarcık Ezine 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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