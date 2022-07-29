Son dakika haberi: Emine'yi öldüren eşin 'aldattı' savunmasına istinaftan da ret; ilk haksız hareket silah

ANKARA'da gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'na (22) 'haksız tahrik indirimi' uygulanmadan verilen müebbet hapis cezası istinaf tarafından onandı. Kararda, ilk haksız hareketin, sanığın silahla olay yerine gelmesi ve öldürmeyi kararlaştırmış bulunması olduğu, maktulün söylediği 'seni aldattım' sözlerinin haksız tahrikteki dengeyi sanık lehine değiştirmediği belirtildi.

Keçiören ilçesinde geçen yıl 30 Temmuz günü Soner Yanıkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu ile barışmak için kayınpederinin evine gitti. Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinde kalan eşyalarını istedi. Eşyaları getirme bahanesiyle tekrar kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, çantasından çıkardığı pompalı tüfekle eşini öldürdü. Tutuklanan Soner Yanıkoğlu, savcılık tarafından hazırlanan iddianamedeki ifadesinde eşinin kendisini defalarca aldattığını söylediği için öldürdüğünü iddia etti. Savcı, sanığın beyanının boşanma davasının konusu olabileceğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Ankara 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Soner Yanıkoğlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Müşteki avukatlarının istinaf başvurusunu esastan reddeden ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 1'nci Ceza Dairesine gönderdi.