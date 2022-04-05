Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'da, hırsızlık şüphelilerinin kaçtığını görünce takibe alan ekibin zırhlı polis aracı ile yan yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı.

DİYARBAKIR'da, hırsızlık şüphelilerinin kaçtığını görünce takibe alan ekibin zırhlı polis aracı ile yan yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçla giden polis ekibi, 87'nci Sokak'ta şüphelilerin kaçtığını gördü. Şüphelileri takibe alan ekibin zırhlı aracı ile yan yoldan çıkan H.G. yönetimindeki 47 DD 232 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Zırhlı araç, yan yatarken, hafif ticari araç da yoldan çıkıp, boş arazide durdu. Kazada zırhlı araçtaki 1 polis memuru ile hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title