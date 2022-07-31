Son dakika haberi... Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Bismil ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bismil ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın bagajına gizlenmiş 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, Ö.S. gözaltına alındı. Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adlı merciler tarafından tutuklandı. Güncel AA / Hasan Gündüz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hisarcık Bismil Güncel Haberler Son Dakika

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