Jandarma personeli, su kanalına düşen ineği kurtarmak için kanala girdi

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal mahallesinde su kanalına düşen vatandaşın ineğini jandarma personeli ve Bağlar Belediyesi personeli seferber olarak kanaldan çıkarttı. Askerin, paçalarını sıvayarak ineğin kurtarılması için yoğun çaba sarf etmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Alınan bilgilere göre dün, Bağlar ilçesi Karacadağ bölgesinde Tellikaya Mahallesi'nde bir vatandaşın ineği su kanalına düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Bağlar Belediyesi ekipleri ve jandarma personeli vatandaşın imdadına yetişti. Ekipler, hummalı çalışma ile yaklaşık 300 kiloluk ineği kanaldan boğulmaktan kurtardı. Kanaldan çıkartılan inek sahibine teslim edildi. Jandarma personelinin paçalarını sıvayarak yoğun çalışması görüntülere yansırken, vatandaşlar tarafından ekiplere teşekkür edildiği belirtildi.