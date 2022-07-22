Son dakika haberi... Cephede savaş ve eğitim bir arada Son dakika haberlerine göre Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrine ve bölgeye yönelik saldırılar sürüyor. Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrine ve bölgeye yönelik saldırılar sürüyor. Harkiv'in güneyindeki cephe hattında konuşlanan Ukrayna askerleri, bir yandan devriye görevlerini yerine getirirken bir yandan da askeri eğitimlerine devam ediyor. AA / Narciso Contreras - Güncel Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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