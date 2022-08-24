Son dakika haberi: Çankırı'da 54,7 litre kaçak içki ele geçirildi: 2 gözaltı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 54,7 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 54,7 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çubuk-Şabanözü yolunda uygulama yapıldı. Bu kapsamda durdurulan otomobilde 17 litre viski, 18 litre rakı ve 19,7 litre votka olmak üzere toplam 54,7 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı Jandarma Şabanözü Güncel Haberler Son Dakika

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