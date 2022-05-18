Son dakika haberi! Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Son dakika haberi! Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Murat Çoban - Güncel
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Son dakika haberi! Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika gündem haberine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

YEŞİLOVA, BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Süldür'ün (71) kullandığı 15 LA 558 plakalı traktör, ceviz bahçesindeki geri manevra sırasında şarampole devrildi.

Traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Süldür'ün cenazesini sıkıştığı yerden çıkardı.

Ceset, incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Murat Çoban - Güncel

Yeşilova, Traktör, Burdur, Ceviz, Güncel, Haberler

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