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Kocaeli gündem haberi | KOCAELİ-BIÇAKLI KAVGADA KAZARA KARDEŞİNİ DE YARALADI

Gelen Kocaeli haberlerine göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir evde kavga ettiği kişiye bıçakla saldıran K.E. (17), araya girmeye çalışan kardeşini de kazara yaraladı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir evde kavga ettiği kişiye bıçakla saldıran K.E. (17), araya girmeye çalışan kardeşini de kazara yaraladı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, K.E. ise gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı İzmit Bekirpaşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. K.E. ile A.Ç. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.E., tartışmanın büyümesi üzerine evin mutfağından aldığı bıçakla A.Ç.'ye saldırarak, yaraladı. Bu sırada ağabeyini durdurmaya çalışan E.E. (15) de kolundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Evden gelen kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ç. ve E.E., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, K.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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