Son dakika haberi... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Son dakika habere göre Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, yabancı uyruklu H.L. (27) ve F. M. (22) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.L. hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel Cumhuriyet Meydanı Karapınar Konya Güncel Haberler Son Dakika

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