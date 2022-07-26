Son dakika haber: Beyoğlu'nda tersanedeki bir gemide çıkan yangın söndürüldü
Gelen son dakika haberlerine göre Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi'nde bulunan bir gemide çıkan yangın hasara yol açtı.
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Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi'nde bulunan bir gemide çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, tersane içindeki bir geminin yakıt tankında yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel