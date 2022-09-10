Son dakika haberi... BELUCİSTAN - BM Genel Sekreteri Guterres, sel felaketi yaşayan Pakistan'da
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Son dakika gündem haberi... Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel felaketinden etkilenen Belucistan Eyaleti'nin Jafarabad Bölgesi'ni ziyaret etti.
Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel felaketinden etkilenen Belucistan Eyaleti'nin Jafarabad Bölgesi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA / Güncel