Son dakika haberi: Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde, tarihi eser niteliği taşıyan 110 parça ele geçirildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde, tarihi eser niteliği taşıyan 110 parça ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan M.T.Y'nin evinde yapılan aramada, 2,25 gram esrar bulundu. Şüpheli M.T.Y, sorgusunda kullanıcı olduğunu, uyuşturucu maddeyi M.E'den aldığını söylemesi üzerine Çankaya ilçesinde yaşayan şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Ekipler, yaptıkları aramalarda, 73,30 gram esrar ile tarihi eser niteliği taşıyan 110 parça ele geçirdi. Şüphelilerden M.T.Y, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken, M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenen tarihi eserler arasında 5 tüfek, 43 çeşitli tarih ve ebatlarda sikke, 5 mühür, 23 obje, kilit olduğu değerlendirilen obje, tarihi çakmak, 4 kılıfsız kılıç, 2 kılıflı kılıç, 8 hançer, terazi ağırlığı, 2 el terazisi, 7 eski tip toplu olarak tabi edilen tabanca, körük, sürmelik obje, 2 barut aleti, kurşun dökme kalıbı, deri saplı kapaklı kap, bakır yuvarlak şişe, nahit taş yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Olcay Narkotik Çankaya Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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