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Son dakika haberi: Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi

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Gelen son dakika haberine göre Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yaka selleri nedeniyle taşkınlar oluştu.

Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yaka selleri nedeniyle taşkınlar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın-Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Abdipaşa Bartın Ulus Güncel Haberler Son Dakika

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