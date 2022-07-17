Son dakika haberi: Balıkesir'de orman yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Balıkesir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Balıkesir'de orman yangını

Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kepsut'un kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda, bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title