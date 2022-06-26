Son dakika haberi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden balayından dönen Hüseyin Etçi (35) ile eşi Miray Sane Etçi (28), Sinop'ta yan yana toprağa verildi.

Kaza, sabaha karşı Tosya D-100 kara yolu Çaykapı köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Samsun istikametinde giden 06 DE 9797 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Etçi ile yanındaki eşi Miray Sane Etçi hayatını kaybetti. Şoför ile yolcu otobüsündeki 15 yolcu yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin ile Miray Sane Etçi çiftinin 18 Haziran'da Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan düğünle hayatını birleştirdiği ve balayı için Muğla'ya gittikleri ortaya çıktı. Yeni evli çiftin balayından dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Etçi çiftinin cenazeleri, hastane morgundan alınarak Boyabat ilçesine getirildi. Çift için Hacı Ergün Gürbüz Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Etçi çiftinin cenazeleri, sevenlerinin gözyaşları arasında Boyabat Şehir Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.