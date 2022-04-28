Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu - Haberler

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Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Marmaris İçmeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve...

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris İçmeler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Marmaris, İçmeler, Yangın, Sel, Güncel, Haberler

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