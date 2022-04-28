Son dakika haberi! Bakan Kurum, Marmaris'te yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Marmaris İçmeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve...
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris İçmeler
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşların sorunlarını dinlemesi MUĞLA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris İçmeler'de yangın ve sel sonrası atıkla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel