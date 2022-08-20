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Son dakika haberi | Bakan Kurum, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Son dakika haberi | Bakan Kurum, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Güncel Haberler

Bir son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

Bugün bir kez daha içimiz yandı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabb'im rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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