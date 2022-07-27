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Avcılar'da patlama kamerada

Avcılar'da patlama kamerada

AVCILAR'da bir halı yıkama atölyesindeki gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

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AVCILAR'da bir halı yıkama atölyesindeki gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde, 23 Temmuz Cumartesi günü tüp hortumundaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Kahvaltı hazırlamak için set üstü ocağın ateşleme düğmesine bastığını anlatan Mahmut Bingöl, gaz sızıntısını fark etmediğini söyledi. Bingöl "Tüpü açmaya çalıştım, ocağa bağlı hortumda gaz kaçağı varmış. Her akşam dedantörü çıkarır, sabah tekrar takarız. Kullanmadan önce yine dedantörü taktım. Hortumdaki kaçaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Özellikle ev hanımlarını uyarmak isterim. Mutlaka her akşam başlığı çıkarmak gerekiyor. Aksi halde sızan gazla çok büyük patlama olurdu" dedi. Tüpün erken kapatılması yangını önlerken, Mahmut Bingöl'ün iki bacağında yanıklar oluştu.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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