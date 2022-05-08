Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Beykonak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüsamettin Erenkuş'un kullandığı 07 AVY 918 plakalı traktör, Yeşilkoy Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken yol kenarına devrildi.
Traktörün altında kalan Erenkuş ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, çiftçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Erenkuş'un cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel