Son dakika haberi | ANITKAYA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ Güncel Haberler Son dakika haberi: BÜYÜK Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar Anıtkaya köyünde 28 Ağustos 1922 günkü muharebelerde şehit düşen 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu şehitlikte anma töreni düzenlendi. BÜYÜK Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar Anıtkaya köyünde 28 Ağustos 1922 günkü muharebelerde şehit düşen 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu şehitlikte anma töreni düzenlendi. Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, askeri erkan, il müdürleri ile Anıtkayalı vatandaşlar katıldı. Vali Yiğitbaşı, tören alanındaki vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramı'nı kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Üsteğmen Volkan Altun tarafından Anıtkaya şehitleri hakkında bilgiler verildi. Anıtkaya Muhtarı Metiner İdis konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dua edildi. Konuşmaların sonrasında askeri bando takımı eşliğinde kara, deniz ve hava askeri birlikler ile atlı birliklerin katılımı ile tören geçişi yapıldı. Anıtkaya'da gerçekleştirilen tören, Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından şehitliği gezerek karanfil bırakması ile sona erdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karahisar Anıtkaya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | ANITKAYA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.