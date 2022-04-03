Son dakika haberi! Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak - Haberler

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Son dakika haberi! Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak

Demirören Haber Ajansı - Murat Sözeri - Güncel
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Son dakika haberi! Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak

Son dakika haber: MERSİN'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya yolunda meydana geldi. Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan, Rıdvan Ataser'in kullandığı 33 ADL 683 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "Akkuyu NGS projesinde, güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Şirketimiz tarafından projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uyulması talep edilmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ yapılacak tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatacaktır" denildi.


Son dakika haberi! Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak

Son dakika haberi! Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Güncel

Nükleer, Akkuyu, Mersin, Kaza, Güncel, Haberler

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