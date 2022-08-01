Son dakika haberi | 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi - Haberler

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Son dakika haberi | 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi

Son dakika haberi | 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi

Son dakika haberi... 28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir'in, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

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28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir'in, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Alınan bilgiye göre, avukatları 83 yaşındaki Bir'in sağlık sorunları nedeniyle cezasının infazının geri bırakılması talebiyle savcılığa başvurdu.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, müebbet hapis cezası alan Bir'in "hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" raporunun ardından İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan da "hükümlünün cezasının sağlık nedeni ile geri bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı kanaatine varıldığı" yönünde görüş bildirildi.

Bir'in cezasının infazının 1 yıl süreyle geri bırakılmasına ve tahliyesine karar verildi.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Çevik Bir 28 Şubat İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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