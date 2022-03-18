Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı - Haberler

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Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı

AA - Muzaffer Akyüz - Güncel
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Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı

Son dakika haberi: Sivas'ın Hafik ve Suşehri ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ve Suşehri ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Anma programı daha sonra Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Yüksel Ünal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, Çanakkale Savaşı'ndan bazı kesitlerin yer aldığı tiyatro oyununu sahneledi.

İlçede düzenlenen şiir ve yazı dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Kadir Algın, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız tarafından ödül verildi.

Suşehri

Suşehri ilçesindeki etkinlikler, Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törenle başladı.

Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenevi konferans salonunda devam eden etkinlikte, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

AA / Muzaffer Akyüz - Güncel

Çanakkale, 18 mart, Suşehri, Hafik, Güncel, Haberler

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