Son dakika haberi | 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davasında verilen karar protesto edildi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen karar ve tutuklamalar protesto edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bir araya gelen, aralarında avukatlar ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu grup, mahkemenin Osman Kavala hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 8 kişinin tutuklanması kararını protesto etmek için "Adalet Nöbeti" başlattı.

Burada bir süre bekleyen gruptakiler, daha sonra pankart açarak alkışlar eşliğinde adliyeden çıkıp Çağlayan Meydanı'na yürüdü.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, burada yapılan basın açıklamasında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara tepki gösterildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı olaylarına ilişkin dün açıklanan mahkeme kararının siyasi olduğunu ileri sürdü.

Hukuksuz kararlara karşı bireysel olduğu kadar örgütsel de hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Özel, "Buradaki herkes ve Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlar, dün akşam çok kötü bir uyku uyudular. Öfkemiz büyük ancak kararlılığımız da bir o kadar yüksek. Buradan sözümüze değer veren herkese bir tek şey söylüyorum, sizi neresi çağırıyorsa gidin. Baro çağırıyorsa oraya gidin. Adalet nöbetine çağırıyorlarsa adalet nöbetine gidin. Meslek örgütünüzün, sivil toplum örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin barışçıl çağrılarına bedeninizle, yüreğinizle, zihninizle destek verin. Karşınızdaki bu büyük kötücül aklı hiçbirimiz tek başımıza yenemeyiz ama Gezi'de olduğu gibi hep birlikte yeneriz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da davanın hukuki zeminde yürümediğini öne sürerek, "Ha silah çekmiş bir adamı öldürmüşsünüz ha bir adamı silah zoruyla bir odada tutmuşsunuz. Hiçbir farkı yok. Dün verilen karar da aynı mantıkla verilmiştir. Bir öldürme kararıdır." diye konuştu.

Mahkemenin kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davayı dün karara bağlamıştı.

Mahkeme, Osman Kavala'yı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıp bu suçtan tutuklanmasına karar verirken, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve tutuklanmalarına hükmetmişti.

Aralarında Henri Barkey ve Can Dündar'ın da bulunduğu 9 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.