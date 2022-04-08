Son dakika haberleri! Yerköy'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 7 gün, 24 saat halkın huzur ve güveni için görev yaptığını söyledi.

Yılmaz, "Şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş emniyet teşkilatı mensuplarına Allah'tan rahmet, emekli olanlara da sevdikleriyle uzun ömürler dilerim." dedi.

Şehitlik ziyaretine, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, daire müdürleri ve emniyet personeli katıldı.