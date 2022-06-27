Son dakika haber... Yalova'da sera yangınında hasar oluştu
AA - Güven Kaya - Güncel
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Son dakika haberine göre Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir serada çıkan yangın söndürüldü.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir serada çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesinde bir serada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürdü.
Serada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Güven Kaya - Güncel