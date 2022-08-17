Son dakika haber! Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı Güncel Haberler Son dakika haberler: Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın nedeniyle kapatılan Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı. Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın nedeniyle kapatılan Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı. Yalnızca Tüneli'nde U.B. idaresindeki 74 BB 821 plakalı sıvı çimento yüklü tankerin yanması sonucu kapanan Karabük-Zonguldak kara yolunda, Karayolları ekiplerinin çalışması tamamlandı. Jandarma ekipleri, yeniden trafiğe açılan yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü geçişe izin veriyor. Aydınlatma sisteminin devre dışı kaldığı tünelde onarım çalışmaları başlatıldı. Dün, Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan tanker alev alarak yanmaya başlamış, bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtulmuştu. Çift yönlü ulaşıma kapatılan tünelde önlem alan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülmüştü. Güncel AA / Ahmet Özler Zonguldak Karabük Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.